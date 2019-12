Mor un pescador a Sant Feliu de Guíxols en caure a l'aigua des de les roques a causa del vent

Un pescador ha mort aquest diumenge a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) en caure a l'aigua des de les roques a causa del fort vent que bufava a la zona. L'home estava a la punta de Garbí, una zona de roques del municipi.Segons ha informat Protecció Civil, un altre pescador i tres policies locals s'han llençat a l'aigua a socórrer el pescador mort i han estat rescatats amb vida. L'helicòpter dels Bombers de la Generalitat han col·laborat en el rescat del cos del pescador i ha marcat a la barca de Salvament Marítim on estava el cos.A causa del vent, no ha pogut col·laborar en el rescat des de l'aire. En el rescat hi han participat efectius de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, l'embarcació de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil que han rescatat el pescador supervivent i els policies locals, i l'helicòpter dels Bombers.

