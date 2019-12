El Cachirulo de Reus, el centre aragonès on han caigut 320 milions d'euros

EN DIRECTE Festa a Reus, on han tocat 320 milions d'euros de la Grossa: “Hoy si que bailaremos la jota”; informa @AlbaDomingo_ https://t.co/2abRAsJMSP pic.twitter.com/DnPyfraz0E — NacióDigital (@naciodigital) December 22, 2019

Pluja de milions a Reus. El centre aragonès El Cachirulo de la localitat tarragonina ha repartit un total de 320 milions d'euros de la Loteria de Nadal. Aquesta associació ha venut 80 sèries del primer premi després que els seus responsables adquirissin el número 26590 en una administració de loteria de Salou.L'alegria és majúscula a l'administració número 1 del Salou. És la primera vegada que toca la grossa a la demarcació de Tarragona. Els responsables de l'administració han mostrat amb orgull el número premiat a les portes de l'establiment on no hi ha faltat el cava. L'administradora, la Núria Montero, ha explicat que estava a casa esmorzant quan ha escoltat el sorteig. "He fotut un crit impressionant", ha afirmat, ja que tan sols fa un any i mig que està al capdavant d'aquest establiment. Montero ha reconegut que aquesta nit no ha pogut dormir dels nervis perquè ha tingut la premonició que guanyaria la grossa. "Ara ja he parat de tremolar, l'alegria és immensa", ha afegit.Fins a l'administració s'han acostat curiosos i també alguns dels guanyadors. Entre ells, el José Luis Sanjuan, membre i fundador de l'Associació Cahirulo de Reus, que és el centre aragonès que més dècims guanyadors ha venut. L'associació, fundada fa uns 40 anys, fa molts anys que compra loteria en aquesta administració. D'aquesta manera, segons ha explicat Sanjuan es poden finançar, ja que venen participacions de sis euros, dels quals un el destinen al centre. "S'han venut moltes participacions, ha tocat a molta gent de Reus", ha precisat Sanjuan. "Ara a viure la vida i assegurar la bellesa, el més important és que ha tocat a moltíssima gent", ha destacat el premiat que no ha volgut dir quants diners i dècims té.Els somriures i la felicitat de la família Àlvarez tampoc es podia amagar. Avis, filla i net han vingut tots a l'administració salouenca per obrir el cava i celebrar que els ha tocat la grossa de Nadal. La Loli ha explicat que aquest dissabte va anar a una altra administració del mateix carrer Barcelona per comprar uns números però, com que no li van agradar cap no en va comprar. Després de fer recerca amb una amiga per Tarragona, finalment, es va quedar sense loteria. Amb tot, aquest matí s'ha despertat amb una gran sorpresa, els seus pares si que ho van fer i, justament, ha estat el número guanyador. El seu pare, en Francisco, ha afirmat que sempre comprar els números del zero al nou i que els diners els repartirà amb la família. Els Àvarez han explicat que tenen pocs deutes i que per tant destinaran els diners a ser feliços. "Tant de bo hi haguera una loteria per la salut", ha tancat la Loli.

