Detinguts una mare i dos fills per estafar 28.000 euros amb falsos premis de loteria

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i dos homes per haver estafat 28.290 euros amb falsos premis de la loteria. Segons ha explicat la policia catalana a través d'un comunicat, els tres detinguts demanaven diners o objectes de valor a les víctimes com a aval per tal que ells cobressin els premis del sorteig a canvi d'una contraprestació econòmica, ja que els detinguts els deien que ells no hi podien anar perquè es trobaven en situació irregular a Catalunya.Els detinguts, que feien l'estafa a través del mètode conegut com a tocomocho, són una mare i dos fills, de 51, 33 i 20 anys respectivament. Se'ls considera presumptes autors de sis estafes i diversos furts a les víctimes.La investigació es va iniciar al mes de febrer, quan els agents van tenir coneixement de les estafes i van comprovar que haurien estat comeses pels tres detinguts, que seleccionaven com a víctimes a dones d'origen sud-americà i d'edat avançada.Un dels homes era l'encarregat d'apropar-se a les víctimes i demanar-los diners com a aval per poder cobrar el premi d'una suposada butlleta de loteria premiada, argumentant que no ho podia fer de manera ordinària perquè es trobava en situació d'estada irregular al país. A canvi, els oferien una important contraprestació econòmica. En algunes ocasions demanaven joies o objectes de valor en lloc de diners.Segons els Mossos, la dona era l'encarregada de donar credibilitat a l'estafa. Feia una trucada telefònica al tercer membre del grup, que es feia passar per un treballador de l'administració de loteries i corroborava que la butlleta en qüestió estava premiada. Aleshores, la víctima retirava els diners d'una entitat bancària propera o anava fins al seu domicili i li lliurava els diners als presumptes estafadors. A la víctima també furtaven pertinences utilitzant la distracció.En l'operació per fer les detencions, els Mossos van incauta bitllets de loteria i diners en efectiu. Es va registrar el domicili on els detinguts vivien a Montgat, on van localitzar joies sostretes a les víctimes i 1.750 euros en efectiu.Els tres detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor