El primer premi de la Loteria de Nadal reparteix gairebé 400 milions d'euros a Catalunya

Pluja de milions a Catalunya. Passaven només 20 minuts de les nou del matí, hora oficial de l'inici del sorteig de la Loteria de Nadal, quan els nens de Sant Ildefons han cantat el premi més esperat: el Gordo, dotat amb quatre milions d'euros per sèrie i 400.000 per dècim. El número agraciat ha estat el 26.590 i ha repartit gairebé 400 milions d'euros entre Salou, Barcelona i Súria.L'administració salouenca, la número 1, és la que més dècims ha venut del primer premi a tot l'Estat. En concret, 80 sèries d'aquesta sort de números les van adquirir els responsables del centre aragonès El Cachirulo de Reus, que han repartit 320 milions d'euros.El premi ha estat força repartit. També s'ha venut a Salamanca, a Sant Vicent del Raspeig i a Alcoi (Alacant), entre d'altres punts de l'Estat.El 10989 ha tocat parcialment a Montgat i Sort. En concret, una sèrie a cada localitat. Això suposa repartir dos milions i mig d'euros si s'han venut tots els dècims. Aquest premi està dotat amb 6.250 euros per cada euro jugat. S'ha cantat a les 11.30 hores. La majoria del bitllets s'han distribuït a Madrid, amb 104 sèries. També s'han col·locat 30 sèries a Fuente del Maestre (Badajoz) i 30 més a Sant Lorenzo del Escolerial (Madrid).Poc abans d'un quart de dotze del matí ha sortit el tercer premi: el 00.750, dotat amb 500.000 euros per sèrie i 50.000 per dècim. S'han venut 36 sèries a Mollerussa, 33 sèries i un dècim a Ripoll, dues sèries a Sort i una sèrie i un dècim a Barcelona. També s'han distribuït cinc dècims a Esparreguera, dos a Torelló, un a Arenys de Mar i un a Terrassa.El 41710, un dels dos quarts premis que s'ha cantat de la rifa de Nadal, ha repartit 17 sèries a Badalona i tres més a Barcelona, en dues administracions diferents. Està dotat amb 200.000 cada sèrie i suposa 1.000 euros per cada euro apostat. S'ha cantat a les 11.47 hores. La major part del premi s'ha venut des del munici d'Utrera, a Sevilla, on s'han col·locat 130 sèries.El 49797, l'altre quart premi que s'ha cantat de la rifa de Nadal, ha repartit 30 sèries a Abrera i una sèrie més i un dècim a Tortosa. Està dotat amb 200.000 cada sèrie i suposa 1.000 euros per cada euro apostat. Ha estat l'últim premi important que s'ha cantat, a les 13.14 hores. A Pelayos de la Presa, a Madrid, han distribuït 103 sèries i 3 dècims d'aquest número.

​Cap a tres quarts de 10 del matí ha sortit el primer cinquè premi: el 75206, dotat amb 60.000 euros per sèrie, que ha caigut a Sòria, a Castella i Lleó.

El segon i el tercer cinquè premi del matí sí que han repartit diners arreu de Catalunya. El premiat 06293 ha estat molt repartit i ha deixat alguns dècims en diversos municipis catalans, en concret 17. Se n'han venut 8 en dues administracions de Barcelona, 5 a Reus, 1 a Manlleu, 1 a Sant Boi de Llobregat, 1 a Girona i un altre a Puigcerdà. S'ha cantat a les 10.24 hores.Diferent ha estat el 23059, que ha caigut íntegrament a Palamós, on s'han distribuït les seves 170 sèries. Si s'han venut tots els dècims, això suposa un premi total de 10 milions d'euros.Per altra banda, el 66212, un altre cinquè premi, s'ha venut a Santa Coloma de Gramenet i a altres punts de Catalunya. Al municipi colomenc se n'han repartit 45 sèries i tres dècims més. També s'ha distribuït una sèrie i quatre dècims des de Sant Feliu de Llobregat i una sèrie més des de Sant Cugat del Vallès. Altres dècims s'han venut a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cardedeu, Manresa, Santa Susanna i Figueres.El 81610, l'últim cinquè premi de la rifa, ha venut una sèrie a Sort.

