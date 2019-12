El primer premi de la Loteria de Nadal cau a Barcelona, Salou i Súria

08:55

Aquest any, una de les principals novetats de la rifa de Nadal és l'import dels premis, que s'han actualitzat:



- El Gordo de Nadal: 400.000 euros per dècim.



- Segon premi: 125.000 euros per dècim.



- Tercer premi: 50.000 euros per dècim.



- Quart premi: 20.000 euros per dècim.



- Cinquè premi: 6.000 euros per dècim.



- Premis menors, aproximacions i reintegrament: tots són menys de 20.000 euros.