L'informe Aequalis 2018 constata la millora de la gestió de la diversitat LGBTI

La gestió de la diversitat LGBTI a les empreses i les institucions ha millorat de forma positiva en els darrers temps i està esdevenint una realitat estratègica més dins dels processos. Tanmateix, no seria bona l'autocomplaença excessiva, encara. Aquest seria el resum de les conclusions a què ha arribat l'informe anual Aequalis 2018, presentat fa uns dies a l'escola EADA de Barcelona.

Margarita Alonso, directora acadèmica d'Aequalis, està satisfeta dels progressos aconseguits en aquesta direcció, i que són rellevants si es comparen any per any els quatre informes anuals Aequalis, que es publiquen des de 2015. Aquests estudis són una iniciativa de l'associació Gender and LGTB Lab, de la que Maria Giralt és directora general.L'informe Aequalis compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, aquest últim a través de Barcelona Activa, que porta a terme una intensa promoció de la gestió de la diversitat LGBTI en els entorns empresarials i laborals.A través de la seva investigació, Aequalis posa de manifest que les tècniques més eficients per avançar en la matèria passen més per l'evolució que per la revolució, en paraules de Margarita Alonso, sempre de manera voluntària i amb la participació de tècnics de gestió qualificats o referents LGBTI. Hi ha un convenciment: una gestió positiva de la diversitat LGBTI impulsa la competitivitat de l'empresa.Anant al terreny concret del dia a dia, Alonso assenyala que cal promoure el llenguatge inclusiu tant en textos com en imatges; que cal combatre els acudits i comentaris que poden ferir sensibilitats i considerar la festa de l'Orgull com un bon moment per celebrar les fites aconseguides i també per reivindicar els temes pendents: "No es tracta de posar la bandera multicolor en una carrossa i dir, ja som inclusius".L'informe Aequalis 2018 ha analitzat la realitat interna de tretze empreses, universitats i col·lectius professionals, entre els que destaquen Adidas, Altadis, IBM, Telefònica, Televisió de Catalunya o la Universitat Complutense de Madrid.A l'acte de presentació, Mireia Mata i Solsona, directora General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, va informar que la seva direcció "està coordinant una xarxa de 81 Serveis d'Atenció Integral LGBTI arreu a tot el territori de Catalunya, comarcals o municipal i en un projecte per incorporar Plans LGBTI a les empreses del sector públic i privat".Elena Lledós Monsó, gerent de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, va destacar que "una de les propostes que fem des de la Diputació als Ajuntaments és que en els Plans d'ocupació que s'impulsin des dels Ajuntaments, s'afavoreixi o doni més punts per la inclusió a les dones trans, sempre que tinguin, lògicament, els coneixements I capacitats per optar a aquests Plans"Jesús Camas, responsable de Prospecció Empresarial i Mercat Laboral de Barcelona Activa, va refermar-se en el compromís "d'intentar transmetre el valor de la diversitat a les set mil empreses que atenem anualment, com una estratègia de competitivitat,perquè és un element de sostenibilitat".L'informe complet Aequalis 2018 és accessible en PDF en aquest enllaç

