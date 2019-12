Entrem oficialment a l'hivern sense rastre del fred

A mitjà termini, temps anticiclònic: dies assolellats i ambient suau a migdia, excepte en valls i fondalades de l'interior del territori on hi haurà alguns bancs de boira ☀🌫👇 pic.twitter.com/WzOJ5xlf4o — Meteocat (@meteocat) December 21, 2019

Ja estem a l'hivern. Ha arribat oficialment aquest diumenge a la matinada, quan passaven 19 minuts de les cinc, i ens acompanyarà gairebé 90 dies. La nova estació arriba amb el vent com a gran protagonista -en les últimes hores s'han registrat ratxes de més de 100 km/h en molts punts del país-, que es farà notar amb força fins a principis de setmana.A banda, i també gràcies a l'episodi de vent, l'hivern s'estrena amb temperatures molt suaus, que fregaran els 20 graus en algunes zones del litoral, i amb moltes estones de sol. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya , la sensació no serà, en cap cas, d'haver entrat en l'estació més freda de l'any. Caldrà esperar.L'estabilitat continuarà regnant durant el Nadal i Sant Esteve, amb els cels clars i el mercuri del termòmetre en una zona intermèdia. Ja sense vent, la sensació de fred serà encara menor. En els propers dies, el temps més insegur es concentrarà a la part nord del Pirineu, on es poden registrar algunes pluges. La quota de neu també baixarà lleugerament.

