Protecció Civil activa l'alerta per vent

El vent ha afluixat lleugerament, però els cops màxims encara arriben localment fins als 70-80 km/h, sobretot al sector central del litoral i del prelitoral 👇 pic.twitter.com/czzhkKPbi9 — Meteocat (@meteocat) December 22, 2019

Protecció Civil ha activat l'Alerta del Pla Ventcat per les incidències que el vent ha començat a provocar a la serralada Transversal, el litoral i prelitoral central, les comarques de la Selva, el Vallès Occidental i l'Oriental. L'episodi de vent s'ha mantingut especialment intens fins a la mitjanit i seguirà bufant fins al diumenge al migdia. A la tarda i fins dilluns es preveu que tornarà a bufar vent, però amb menor intensitat. L'Ajuntament de Barcelona també ha activat el Pla Bàsic d'Emergència municipal per ventades en fase d'alerta.Els Bombers han atès més de 400 avisos relacionats amb l'episodi de vent des de les 7 de la tarda i fins a mitjanit, la majoria a Girona i al Vallès Oriental i Occidental.El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí 786 trucades relacionades amb 506 incidències derivades del vent. La circulació ferroviària està interrompuda entre Maçanet de la Selva i Girona per arbres caiguts sobre la zona de vies.Dissabte a la nit es van registrar 180,7 kilòmetres per hora de ratxa màxima al Montseny, al Puig Sesolles (1.668 metres), la dada més alta dels seus nou anys de dades. A Terrassa, el vent va arribar a bufar a 108 km/h i a Caldes de Montbui, a 105 km/h.Protecció Civil de la Generalitat ha demanat especial prudència en la mobilitat i diumenge en les activitats a l’aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Avisen que cal evitar aquestes zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades.

