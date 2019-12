Ponsatí demana la dimissió de Buch

L'exconsellera d'Educació i futura eurodiputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, ha demanat la dimissió del conseller d'Interior Miquel Buch. En una piulada en resposta al president Quim Torra, on aquest citava una intervenció de Ponsatí al programa FAQS, l'exconsellera ha etzibat: "I entretant Buch dimissió". Una demanda que no és el primer cop que fa.

