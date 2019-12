Detenen a un home d'ideologia nazi per delictes d'odi i amenaces

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home d'ideologia nazi per la presumpta partició en delictes d'odi, amenaces i tinença il·lícita d'armes, després de difondre presumptament missatges d'odi i amenaçar a periodistes per motivacions ideològiques.En el seu domicili s'ha trobat un arsenal d'armes blanques i de foc, així com nombrosa documentació relacionada amb organitzacions d'ultradreta, banderes nazis i imatges de Hitler.Per el moment les investigacions continuen obertes per a determinar si el detingut pertany a "Combat 18", grup considerat el braç violent de l'organització neonazi il·legalitzada a Espanya coneguda com a "Blood&Honour", així com per esclarir la participació de més persones en els fets investigats.

