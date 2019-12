Folgueroles abraça Txevi Buigas

"Ja el tenim aquí". D'aquesta manera l'alcalde de Folgueroles Xavier Roviró ha donat la benvinguda a Txevi Buigas alliberat aquest divendres després de gairebé tres mesos de presó, a Soto del Real. És un dels CDRs que havia estat detingut durant l'operació Judes de terrorisme. L'Audiència Nacional va decidir ordenar la llibertat provisional sota fiança per l'osonenc, Xavier Duch i Eduardo Garzón.Ha estat una rebuda molt emotiva i carregada de simbolismes. I, tot i el diluvi, centenars de persones han rebut el seu veí amb crits de "Llibertat", "No estàs sol" i "Tots som Txevi". Buigas no ha pogut contenir les llàgrimes d'emoció i, tot i que no ha pronunciat cap paraula des de l'escenari, la seva companya ha dit que "us hem sentit molt a prop durant aquests tres mesos. No us podrem agrair mai tot el suport".Just després dels parlaments, el primer que ha fet Buigas ha estat retirar la pancarta que demanava la seva llibertat. Tot i que no ha dirigit cap paraula al públic, quan ha baixat no ha parat de saludar els seus veïns amb llargues abraçades. Plovent a bots i barrals, l'osonenc no ha parat de cobrir amb els seus braços a tots aquells que li donaven la benvinguda i celebraven el seu alliberament.De fet, Folgueroles ha celebrat amb cava la tornada i menjar per als concentrats. Després de tres mesos d'actes, s'han organitzat botifarrades, xocolatades i caminades per aconseguir fons per a la caixa de solidaritat.El jutge els ha obligat a pagar una fiança de 5.000 euros per evitar tornar a entrar a la presó. A més, els tres activistes hauran de comparèixer tots els dilluns al jutjat, se'ls prohibeix sortir de l'Estat i hauran de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.En declaracions a, l'advocada de Buigas, Montserrat Vinyets, explicava que "és una molt bona notícia", ja que "normalment en les imputacions de pertinença a una organització terrorista és difícil la posada en llibertat provisional".En aquest sentit, l'advocada remarcava que aquest fet "posa en entredit la instrucció" i, per tant, "s'està desmuntat aquesta causa construïda entre la Fiscalia i el jutjat d'instrucció número 6". A més, destaca que fins i tot la fiança és més baixa que la que demanava la Fiscalia.El ministeri fiscal va demanar que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar mantenir la presó incondicional.Les interlocutòries sobre Buigas i Garzón indiquen que no van participar de forma material en la fabricació i tinença d'explosius, tal com també admet la fiscalia. La sala va concloure que es poden adoptar mesures cautelars menys greus en els tres casos atès el provat arrelament personal, familiar, social i econòmic, que determina una "minoració molt significativa del risc de fuga".Sobre la possibilitat que ocultin o destrueixin proves, els jutges tenen en compte que en el moment actual ja han estat practicades gairebé totes les diligències que inculpen els encausats. A presó encara queden quatre CDR empresonats: Alexis Codina, Germinal Tomàs, Ferran Jolis i Jordi Ros.

