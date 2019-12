Ciutadans escollirà la nova executiva del partit el 7 i 8 de març en unes primàries

Després de la dimissió de bona part de l'executiva de la formació després de les eleccions generals, Ciutadans n'escollirà una de nova en unes primàries que se celebraran el 7 i 8 de març. Després de la reunió del Consell General de la formació d'aquest dissabte, el portaveu de la Comissió Gestora, Manuel García Bofill, ha explicat que la campanya per demanar el vot als afiliats s'estendrà una setmana, des del 29 de febrer al 6 de març.A més, en aquesta reunió també s'ha aprovat per "una majoria aclaparadora" el Reglament que regirà la formació fins que se celebri l'Assemblea General de Ciutadans, convocada per als dies 14 i 15 de març. En aquest Reglament també s'hi recull que, per primera vegada, el vot en les primàries podrà ser tant presencial com telemàtic. "Volem posar totes les facilitats als nostres militants perquè participin en la construcció d'aquest projecte tan necessari per a Espanya", ha explicat García Bofill.