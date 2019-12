Un expert desmunta la teoria dels «números de la sort» de la loteria de Nadal

Un professor de Matemàtiques Aplicades de la Universitat CEU San Pablo, Miguel Córdoba, ha desmuntat la teoria dels "números de la sort" i ha recordat que totes les butlletes tenen les mateixes possibilitats de ser premiades a la loteria de Nadal. A més, Córdoba també explica que el sorteig que se celebrarà demà és en el que menys possibilitats hi ha de guanyar ( en concret, hi ha un 5% de possibilitats d'obtenir algun premi) tot i ser el que més participació registra.Això, segons l'expert, és degut al fet que es tracta d'un joc social i ho compara amb altres tradicions com la dels torrons. "Si t'ofereixen una butlleta, tot i que saps que segurament no et tocarà res, si no l'acceptes, ets un asocial", assegura. Aquesta actitud no racional es pot comprovar encara més en aquelles persones que sempre juguen amb el mateix número i creuen que tenen major possibilitat de guanyar."Si jugues 80 anys amb el mateix número, la probabilitat que toqui seria de 80 sobre 100.000, és a dir, de 0,00008%. Segueix sent una probabilitat molt baixa", apunta Córdoba.La participació en el sorteig del dia 6 de gener també és molt alta i, tot i que hi ha baixes probabilitats de guanyar, n'hi ha un 7,81% més que amb la Loteria de Nadal. Tanmateix, el fenomen és igual en ambdós casos: la gent hi juga perquè és tradició. "No pensem en la probabilitat, sinó per folklore, per impuls i per superstició", diu.Córdoba adverteix, a més, que el joc és una "malaltia" i que es calcula que hi ha gairebé un milió de ludòpates a Espanya. En aquest sentit, critica que el govern espanyol, a través de Loterías y Apuestas del Estado, gasti cada any més de 70 milions d'euros anuals de diners públics per "publicitar el joc".

