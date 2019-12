Detenen un home per retenir i encadenar una dona en un solar de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per un presumpte delicte de retenció il·legal d'una dona, a qui tenia lligada en un assentament d'un solar del carrer Palència, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Els dos individus són indigents i l'home hauria encadenat la dona pels peus per evitar que fugís.Segons ha informat l'ACN, la dona ha aconseguit escapar i han estat els veïns de la zona els qui, en veure-la deambular pel carrer, han alertat als serveis d'emergències. Un cop han arribat els Mossos, ella ha explicat que un home, procedent de l'Europa de l'Est, la tenia retinguda en contra de la seva voluntat. Els Bombers de Barcelona han hagut d'alliberar la dona de les cadenes que arrossegava i després ha estat traslladada a l'Hospital Clínic.Els Mossos ja han detingut el presumpte autor i ara una comissió judicial registrarà l'assentament per investigar els fets. De moment, es desconeixen els motius pels quals l'home retenia la dona contra la seva voluntat.

