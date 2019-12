El Barça tanca l'any com a líder després d'una còmoda victòria davant l'Alabès (4-1)

El Barça acaba l'any tal com va començar-lo: a casa i guanyant. La victòria de l'equip blaugrana sobre l'Alabès tanca un cercle d'imbatibilitat al Camp Nou que va arrencar el 13 de gener contra l'Eibar. Aquest 2019, els d'Ernesto Valverde ha disputat 29 partits com a local en totes les competicions, un escenari on s'han mostrat pràcticament intractables. El balanç és de 25 victòries i quatre empats. Ni una sola derrota. Els tres punts davant l'Alabès , a més, permeten al conjunt blaugrana tancar 2019 com a líders de la lliga.L'onze del Txingurri presentava fins a quatre novetats respecte al Clàssic. Umtiti i Sergi Roberto formaven a la defensa, mentre que Aleñá i Busquets entraven al mig del camp. La titularitat del pivot de Badia del Vallès es va fer palesa ben aviat, actuant com a batuta d'un Barça que marcava el ritme de partits des dels primers minuts de joc.El conjunt blaugrana va avisar ben aviat i per partida doble. Al minut 6 de la primera part, Vidal intentava una rematada acrobàtica a passada de Messi que va posar a provar a Pacheco, i pocs minuts després, l'argentí signava un magnífic control en una jugada que acabaria en gol. Les dues accions, però, van ser anul·lades pel VAR.A la tercera va anar a la vençuda. En una jugada en què Suárez va caure a la banda dreta, l'uruguaià va posar una pilota perquè Griezmann, amb una rematada ajustada al pal, obrís el marcador. El gol no va canviar els plans del Barça, que continuava sent agressiu a través de la pressió alta i el domini de la pilota. A base d'insistència, els culers van aconseguir eixamplar el seu avantatge amb un gol de Vidal pocs minuts abans del descans, que va batre la porteria de l'Alabès amb un xut creuat des del vèrtex dret de l'àrea.Contra tot pronòstic, el gol psicològic va acabar reforçant al conjunt basc, que va sortir a la segona part amb una marxa més. L'equip entrenat per Asier Garitano va retallar distàncies amb un gol de l'ex de Girona Pere Pons i va posar la por al cos dels homes de Valverde. I quan més ho necessitava el Barça, Messi va tornar a fer de les seves.L'astre argentí va rebre una pilota a la frontal de l'àrea, va col·locar-la a la seva cama esquerra i va perforar la xarxa amb un potent xut des de fora l'àrea. La inèrcia va provocar que els blaugrana fessin un pas endavant, que van aconseguir el quart gol en un penal que convertir Suárez.El conjunt blaugrana s'acomiada del 2019 al capdavant de la classificació de la lliga amb tres punts d'avantatge sobre el Madrid, que diumenge s'enfronta contra l'Athletic de Bilbao. La propera cita dels de Valverde porta temps marcada al calendari en vermell. El pròxim 4 de gener, el Barça visita l'Espanyol al RCDE Stadium.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor