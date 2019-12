Centenars de tractors es concentren a les presons per exigir la llibertat dels líders independentistes

La tractorada arribant a Lledoners Foto: ACN

La concentració a Mas d'Enric Foto: ACN La concentració a Mas d'Enric Foto: ACN

Desenes de tractors s'han concentrat aquest dissabte a les presons on hi ha els líders independentistes per participar en les protestes organitzades per Unió de Pagesos (UP) "pels drets i les llibertats". Els vehicles han sortit en diferents marxes a primera hora i han anat arribant durant tot el matí als centres penitenciaris de Lledoners (a Sant Joan de Vilatorrada), Mas d'Enric (El Catllar), i Puig de les Bases (Figueres). D'aquesta manera, a més de demanar l'alliberament dels presos, el sindicat també ha denunciat la persecució judicial en les diferents causes obertes als membres de la Mesa del Parlament, a alts càrrecs de la Generalitat i responsables dels Mossos d'Esquadra.La de Lledoners ha estat l'acció més multitudinària. Centenars de manifestants s'hi han desplaçat per donar suport a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Quim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. L'esplanada de la presó ha tornat a convertir-se en un clam per la llibertat amb més de 60 tractors i prop de 250 pagesos de diverses comarques de la Catalunya central i també de La Segarra, que s'han concentrat a l'exterior del centre penitenciari.Els participants han dibuixat la paraula "Llibertat" amb els tractors per "expressar de forma contundent" el que la protesta d'aquest dissabte vol transmetre, una acció que s'ha sumat a la cantada de nadales solidària que han organitzat les seccions locals de l'ANC d'una quinzena de municipis del Baix Llobregat.Fins al Tarragonès també s'hi han desplaçat una cinquantena de tractors per donar suport a Carme Forcadell. Pagesos d'arreu de la demarcació han confluït a la Imperial Tàrraco de Tarragona i, des d'aquest punt, han enfilat fins a la presó de Mas d'Enric, fent sonar els clàxons i lluint molts d'ells estelades i cartells reivindicatius. La protesta ha acabat amb el crit unànime dels assistents desitjant un Bon Nadal a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.I una quarantena de tractors també han fet una marxa cap a l'Empordà per arribar al Centre Penitenciari Puig de les Basses i donar suport a Dolors Bassa. Els tractors s'han trobat amb desenes de manifestants que han aplaudit l'acte i s'han sumat a la concentració. Un cop a l'aparcament han cridat en contra de la "retallada de drets" i han celebrat la resolució del TJUE en relació amb la immunitat de Junqueras.Ara, segons han informat en els diferents actes, els pagesos no descarten emprendre noves accions de protesta si l'Estat espanyol no acata la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.

