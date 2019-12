VÍDEO La manera definitiva per embolicar els regals de Nadal sense malgastar paper

Wrapping gifts got a whole lot easier with these clever ideas! pic.twitter.com/sP4MXhpBBu — Blossom (@BlossomHacks) December 14, 2019

Preparar els regals de Nadal per alguns és tot un ritual que gaudeixen sumament, encara que per altres és una de les tasques més tedioses que hi pot haver. Sobretot quan arriba l'hora d'embolcallar-los i no hi ha manera de posar bé el paper, de manera que comença a haver-hi sobres i retalls. Total, que per deixar llestes dues o tres capses cal comprar tres rotllos de paper perquè la meitat es perd pel camí i acaba als fems.Un dels errors més comuns que es donen és que es talla el paper massa curt, i al final, en lloc d'estalviar, n'acabam gastant més.Però per aquestes situacions tan frustrants, a les xarxes s'ha fet viral un vídeo que dona solució al problema. El secret concretament, consisteix en col·locar l'objecte en diagonal al centre del paper i ajuntar cadascuna de les puntes al centre.Ara ja saps com fer-ho per evitar malgastar paper aquestes festes.

