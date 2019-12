Detingut a Barcelona un fugitiu buscat per Suècia per assassinat, organització criminal i blanqueig

Per aquests dos fets, el detingut s'enfronta a una pena de cadena perpètua revisable un cop hagi complert 20 anys de condemna.A més, també se'l vincula amb una estafa que va tenir lloc el 30 d'octubre del 2017, quan una empresa va ser enganyada per transferir 6,5 milions de corones sueques al compte bancari d'una altra empresa. Segons la Policia Nacional, al dia següent d'aquesta operació, el detingut va rebre a un compte bancari que tenia a Dubai 500.000 corones procedents de la segona empresa. Per aquest fet, s'enfronta a 6 anys de presó.Les investigacions policials per localitzar-lo van començar a Madrid l'abril del 2019. Agents de la Policia Nacional van descobrir la identitat falsa que feia servir i van esbrinar l'adreça del seu domicili a Las Rozas, on ja no residia.Després de mesos de contactes amb les autoritats sueques i investigar l'entorn de l'home, es va localitzar el seu domicili habitual a Barcelona, on se'l va detenir.