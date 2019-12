Una funcionària espanyola del Parlament Europeu tanca Twitter per atacar Puigdemont i Comín

Hola @EMP_BRU, para aclarar:



Mientes. Ayer el MHP @KRLS i Toni Comín entraron en el Parlamento Europeo como eurodiputados, con pase emitido por la institución.



Por otro lado, como funcionaria y asesora de la secretaria general del @Europarl_EN, no tienes deber de neutralidad? https://t.co/wimLObYbwK — Aleix Sarri i Camargo 🎗 (@aleixsarri) December 21, 2019

La funcionària espanyola del Parlament Europeu Eva Poptcheva ha hagut de tancar el seu compte de Twitter per saltar-se les normes i atacar els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín. Com a assessora de la secretaria general del Parlament, Poptcheva té prohibit pronunciar-se al respecte, però la funcionària va passar per alt les exigències de neutralitat de les institucions europees i va publicar una piulada en què criticava els dos catalans.En concret, la secretària va explicar que Puigdemont i Comín havien entrat al Parlament de la mà del grup ECR (els conservadors euroescèptics), remarcant que és el grup de Vox. Es tracta d'una afirmació falsa que l'assessor de Junts per Catalunya Aleix Sarri va decidir replicar."Puigdemont i Comín van entrar al Parlament Europeu com a eurodiputats acreditats per la institució. Per altra banda, com a funcionària i assessora de la secretaria general, no has de tenir neutralitat?" , va preguntar.Diversos membres de la comunitat europea i usuaris van criticar l'actuació Poptcheva, un fet que la va obligar a esborrar la piulada i tancar el seu compte de Twitter. Tanmateix, la funcionària ha explicat que es tracta d'un error, ja que diu que li van "hackejar" el compte. Tot i el presumpte "hackeig", Poptcheva envia missatges i publica piulades.

