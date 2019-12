ERC veu viable una investidura abans de Reis si hi ha acord amb el PSOE

"La fruita està prou madura com perquè caigui entre el 27 de desembre i el 5 de gener". Així responen entre bambolines dirigents d'ERC coneixedors de la negociació amb el PSOE quan se'ls pregunta per la investidura de Pedro Sánchez. De fet, ja s'ha advertit als diputats al Congrés que, per a aquestes dates, no marxin a més de 24 hores de Madrid. El detonant d'una possible entesa, qüestió que sobrevola el congrés que els republicans celebren aquest dissabte , esperen que sigui el pronunciament de l'Advocacia de l'Estat el pròxim dilluns, moment a partir del qual preveuen que es precipiti el calendari. Aquest pronunciament és clau perquè ERC reprengui formalment les negociacions , que en realitat no s'ha dinamitat ni tan sols amb el cop de la justícia europea al Suprem. Els republicans, en cas que hi hagi entesa, haurien de reunir el consell nacional per validar l'acord i a partir d'aquí es posaria en marxa tota la maquinària al Congrés. Aquest tràmit fa difícil que la investidura es produeixi abans de finals d'any, però admeten que sí que podrien potar-la els Reis. Fonts de la presidència del Congrés han insistit aquesta setmana que estan preparats per convocar un ple "en qualsevol moment", encara que sigui en cap de setmana i enmig de les festes nadalenques.De fet, fonts del partit expliquen que la mesa de negociació entre governs ad hoc per afrontar el conflicte i al marge de la bilateral Estat-Generalitat està "pràcticament tancada" i que l'acord inclourà un compromís per recuperar drets socials, la derogació de la llei mordassa i de la reforma laboral i avenços en matèria de feminisme. La previsió és que l'Advocacia de l'Estat faci un pronunciament "clar" que refermi el compromís del PSOE per la desjudicialització. Esperen, de fet, que vagi més enllà del pronunciament del juny, quan es va mostrar favorable a deixar que Junqueras anés al Parlament Europeu per assumir l'acta d'eurodiputat.Tot i que la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha insistit aquest dissabte que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'haurà d'"acatar", el moviment no és senzill. Implica que l'òrgan jurídic que depèn del govern i pel qual Junqueras i la resta d'empresonats van ser condemnats per sedició, demani que el líder d'ERC hauria d'estar en llibertat per adquirir la seva condició d'eurodiputat.De portes enfora, el discurs del republicans transita entre el compromís per la via del diàleg i l'exigència al PSOE. "ERC assumeix el paper de trencaglaç del mur del bloqueig. El de ser portaveus del sit and talk". En aquests termes s'ha expressat aquest dissabte Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional de la formació, en el congrés que celebren els republicans aquest dissabte. Aragonès ha deixat clar que assumir el rol de desbrossar el camí de la desjudicialització serà "dur, arriscat i complicat" i que suposarà èxits i fracassos. Tot i això, ha subratllat que ERC ha d'assumir aquest repte perquè aquest és l'encàrrec que li ha fet la ciutadania a les urnes en guanyar les eleccions."Hem de fer de les escletxes que trobem, camins amples", ha reivindicat el vicepresident. Que és tant com dir que els republicans es comprometen a aprofitar la negociació amb el PSOE per intentar canalitzar políticament el conflicte amb una estratègia que sigui capaç de muscular l'independentisme. La secretària general del partit, Marta Rovira, ha advertit, però, que aquest diàleg amb el govern espanyol ha d'estar condicionat a una amnistia dels represaliats.Ha insistit que el que no pot pretendre el PSOE és que, "de cop i volta", ERC confiï en el govern espanyol després d'anys de crisi política "de deslleialtats, burla i mofa". "No és possible el diàleg sense desbrossar el camí de la repressió", ha subratllat. Tot i això, més enllà de l'exigència pública fruit de sentir-se reforçats en la negociació, els republicans advoquen per seguir esprement la interlocució amb els socialistes.

