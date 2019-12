Apareixen pintades feixistes durant la gravació d'un film de Guillem Agulló

El director de cinema Carlos Marques-Marcet va iniciar fa unes setmanes la gravació d'una pel·lícula sobre l'assassinat del jove valencià Guillem Agulló . Durant el rodatge, a la localitat de Brujassot a l'Horta Nord, han aparegut diverses pintades amb missatges feixistes. En concret, les han fet a la façana de la casa fictícia d'Agulló.Finalment, el director ha decidit conservar aquestes pintades i fer-les servir per al film. La pel·lícula s'anomenarà "La mort de Guillem" i forma part de la campanya "La lluita continua". Aquesta iniciativa vol donar a conèixer tots els crims feixistes del País Valencià i d'arreu de l'Estat després del crim d'Agulló.Agulló va ser assassinat l'any 1993 per un grup de feixistes. Quatre dels condemnats van quedar absolts i l'autor confés, Pedro Cuevas, va passar 4 anys de presó. El crim va marcar un abans i un després a la societat i aquesta pel·lícula pretén reflectir com ho va viure la família del jove, com es va dur a terme el judici i les amenaces que encara avui rep el seu entorn.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor