Ahir #20D pobles d'arreu van recòrrer els carrers, en suport a les preses polítiques, les represaliades i les exiliades.



Aqui video resum breu de la d' #Alter a #Vic.



✊ Moltes Gràcies per ser-hi!



👉 avui a Barcelona, a les 19h a Pl. Universitat#Marxadetorxes19@RescatPreses pic.twitter.com/i31RSuJuVk — CDR Vic (@CDRepublicaVic) December 21, 2019

Una gran marxa de torxes va recórrer aquest divendres al vespre els carrers de la capital d'Osona. Convocats per les entitats independentistes, centenars de persones van sortir a protestar a Vic per demanar l'alliberament dels presos, el fi de les causes contra l'independentisme i el retorn dels exiliats. Les marxes també es van fer parl·lelament en diversos punts d'arreu del territori.Aquest dissabte, el CDR de Vic ha compartit un vídeo amb un resum d'imatges de l'acció d'ahir a la ciutat. A més, ha fet una crida a la mobilització per aquesta tarda, a les set, a la plaça Universitat de Barcelona.

