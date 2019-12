Desarticulen un clan familiar que assaltava gent gran al carrer

En una ocasió, van enganyar la víctima fent-li posar la cartera i les joies en un sac, i després li van donar un altre idèntic que estava buit. Quan l'home el va obrir, els lladres ja havien marxat.Els investigadors relacionen els detinguts amb quatre fets, tot i que no descarten que estiguessin implicats en d'altres. Les víctimes tenen 73, 75, 85 i 86 anys i una d'elles era una dona amb mobilitat reduïda. Li van robar una polsera amb un valor de 600 euros que tenia un gran valor sentimental.Els agents van localitzar els investigats a Calella, on vivien. Prenien fortes mesures de contra vigilància. El grup estava format per un matrimoni, la seva filla i el seu gendre. El pare té antecedents com a membre d'un grup de falsos policies que va ser desarticulat pels Mossos. La majoria de membres va fugir de Catalunya.Dimarts passat, els investigadors van fer diversos registres judicials a Calella on es van localitzar diners, diverses joies i objectes robats, això com documentació de les víctimes. Els detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. Són dos homes i una dona de nacionalitat iraniana de 50, 33 i 55 anys.