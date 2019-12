VÍDEO Picabaralla entre Cs i Sanchis: «Creu que és important masturbar-se en català?»

Sonia Sierra: Senyor Sanchis, vostè considera que és molt important masturbar-se en català?



Vicent Sanchis: Senyora diputada, considero que és molt important masturbar-se. pic.twitter.com/kbqiv3hKjx — Miquel Strubell fill 🎗🌊 (@miquelstrubell) December 20, 2019

Ciutadans ha tornat a criticar la televisió pública catalana a la darrera sessió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans. Aquest cop, però, la picabaralla entre el grup i el director de TV3, Vicent Sanchis, ha estat especialment irònica.La diputada de la formació taronja Sonia Sierra ha criticat la intervenció de la col·laboradora de TV3 Juliana Canet en què parlava de la importància de fer servir el català durant la masturbació. Per fer-ho, la diputada ha preguntat directament al director de la cadena si considerava que era important masturbar-se en català tal com deia Canet al programa Tot es mou. "La seva obsessió hispanòfoba arriba a tals extrems com considerar que l'espanyol ho envaeix tot i que "satisfayer" és una paraula espanyola", ha dit.La pregunta ha generat mofa de la sala i Sanchis ha respost de manera contundent i amb un toc d'ironia. "Considero que és important masturbar-se", ha assegurat. El director també ha afegit que ell ho va interpretar de manera diferent a la diputada:"No vaig veure una animació a masturbar-se ni a masturbar-se en català. Vaig veure una animació a parlar també d'aquests temes en català", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor