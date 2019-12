Alerten de llet no declarada en un conegut torró català

Torró tou d'ametlla Vicens. Foto: Torrons Vicens

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha alertat de la presència de llet no declarada en un conegut torró català. Es tracta del torró tou d'ametlla de la marca Vicens, que no especifica en el seu etiquetatge que el producte porta lactosa i això suposa un perill per als intolerants.El dolç s'ha distribuït a Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Andalusia, Astúries, País Basc, Castella i Lleó, illes Balears, Cantàbria, Galícia, Canàries, La Rioja, Comunitat de Madrid, Catalunya, Múrcia, Navarra, Aragó, així com a França i Andorra.Per això, tant el Ministeri de Sanitat com la mateixa empresa han alertat a tot arreu on s'ha venut.Segons ha informat el ministeri, en concret es tracta del lot 329-X, de 500 grams de pes i data de consum preferent el febrer del 2021. Ara, s'ha activat el procediment de gestió i s'ha informat dels fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (Sciri) i també als Serveis de la Comissió Europea mitjançant la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (Rasff).

