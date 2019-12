Desenes de tractors es dirigeixen a les presons per exigir la llibertat dels líders independentistes

Sortida de tractors a Calaf cap a Lledoners Foto: Unió de Pagesos

Una desena de tractors han sortit aquest dissabte a primera hora del matí de Mollerussa en direcció a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), per participar en una de les tres tractorades organitzades per Unió de Pagesos (UP) "pels drets i les llibertats". Els participants s'han concentrat davant la discoteca Big Ben per, a continuació, accedir a la N-II fins a Tàrrega i, posteriorment, fins a Cervera on s'hi han sumat més participants de les comarques de Lleida. La filera de tractors està escortada per dos cotxes dels Mossos d'Esquadra i està previst que continuï per la carretera N-141f i N-141a fins a Calaf (Anoia) i, des d'allí, vagi directament fins a Sant Joan de Vilatorrada.Els participants de les terres de Lleida han estat els més matiners de la tractorada organitzada per Unió de Pagesos. La primera sortida ha estat des de Mollerussa a dos quarts de vuit del matí i més tard s'ha dirigit fins a Tàrrega i Cervera, on s'hi ha sumat més tractors. Està previst que els tractors lleidatans s'uneixin amb els de l'Anoia a Calaf. A continuació es dirigiran al polígon industrial Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada i, finalment, a l'esplanada davant la presó de Lledoners.El coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, ha explicat que l'any passat ja van fer una trobada similar que va aplegar prop de 150 tractors. "Ho hem volgut tornar a fer perquè si no ho fas aquests dies que tothom té el cor més tendre, quan ho fas?", ha indicat. Es tracta d'un trajecte d'uns 110 km que "no és difícil tot i que és llarg perquè es fa a uns 40km/h i passant per carreteres secundàries", ha assenyalat Pedrós. Malgrat això, ha fet una crida als pagesos del territori a participar a la tractorada, donat que aquest divendres va ploure i "al camp no hi ha molta feina".Un dels participants que ha anat amb el seu tractor fins a Mollerussa és l'Eduard Cau, de Puiggròs (Garrigues). Ha explicat que ha decidit participar-hi per "donar suport a Unió de Pagesos" i per "demanar justícia" i ha assegurat que, malgrat que el trajecte és llarg, el fa "a gust".Està previst que a les dotze del migdia les tres tractorades arribin fins a Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses.

