#Ahora El momento de la colisión de dos cruceros en #Cozumel esta mañana pic.twitter.com/uvM97rccLW — poloespejel (@poloespejel) December 20, 2019

Dos creuers han xocat aquest dissabte a la costa de Cozumel, a Mèxic. Un vídeo, compartit a les xarxes socials, mostra com una de les embarcacions col·lisiona amb l'altra, que estava aturada, durant unes maniobres.Es tracta del Carnival Glory i el Carnival Legen, que estaven al moll de la Puerta Maya de l'illa mexicana. Els dos vaixells duien turistes a bord, però, segons han informat els mitjans locals, no hi ha ferits.Cozumel és l'illa més gran del Carib mexicà i una zona molt concorreguda per turistes d'arreu del món. Enter d'altres, allà s'hi troba la coneguda Playa del Carmen,al municipi de Quintana Roo.

