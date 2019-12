ERC s'erigeix en «trencaglaç» del diàleg però el condiciona a l'amnistia

"ERC assumeix el paper de trencaglaç del mur del bloqueig. El de ser portaveus del sit and talk". Aquest és el compromís segellat pel vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, davant del congrés que aquest dissabte celebra el partit. En un conclave marcat per les negociacions amb el PSOE per la investidura, Aragonès ha deixat clar que assumir el rol de desbrossar el camí de la desjudicialització serà "dur, arriscat i complicat" i que suposarà èxits i fracassos. Tot i això, ha subratllat que ERC ha d'assumir aquest repte perquè aquest és l'encàrrec que li ha fet la ciutadania a les urnes."Hem de fer de les escletxes que trobem, camins amples", ha reivindicat el vicepresident. Que és tant com dir que els republicans es comprometen a aprofitar la negociació amb el PSOE per intentar canalitzar políticament el conflicte amb una estratègia que sigui capaç de muscular l'independentisme. La secretària general del partit, Marta Rovira, ha advertit, però, que aquest diàleg amb el govern espanyol ha d'estar condicionat a una amnistia dels represaliats. Ha insistit que el que no pot pretendre el PSOE és que, "de cop i volta", ERC confiï en el govern espanyol després d'anys de crisi política "de deslleialtats, burla i mofa". "No és possible el diàleg sense desbrossar el camí de la repressió", ha subratllat.Aragonès s'ha encarregat de traslladar el missatge més directe a l'executiu de Pedro Sánchez. Ha assegurat que la nova etapa "només es pot obrir si la política desplaça la repressió. "S'entén o no s'entén?", s'ha preguntat, fent servir també el castellà, en un missatge dirigit al PSOE. Aragonès també ha volgut clarificar que el diàleg no s'ha de fer "des de la ingenuïtat", sinó "des de la fermesa de les conviccions". En aquest sentit, a més de demanar la "llibertat immediata" de Junqueras i l'anul·lació de la sentència, ha asseverat que el "millor" que li pot passar al país és un referèndum d'autodeterminació.Que arrenqui un procés de negociació amb l'Estat, però, no vol dir que es deixi de cridar a la mobilització. "Que algú ocupi la cadira [del diàleg] no vol dir que buidem els carrers. Només des de la fermesa i la determinació podrem aconseguir els nostres objectius", ha destacat Aragonès, que ha reclamat "enfortir" el partit per reforçar, de retruc, el país. "Hem de fer un partit que s'assembli a la majoria del país", ha ressaltat. De fet, ha reivindicat ERC com el partit "de la força de la República", però també de la governança".Rovira ha indicat que l'independentisme ha de guanyar "molta més legitimitat", per tal que el projecte sigui avalat -o, si més no, no rebutjat- més enllà de les fronteres habituals. "Això ho hem de treballar sobretot després de ser condemnats com a criminals", ha ressaltat la secretària general d'ERC, que ha fet un discurs amb apel·lacions constants a l'1-O i al referèndum que s'hauria de poder celebrar per "legitimar" el sobiranisme."Hem de saber aprofitar totes les oportunitats per guanyar legitimitat. Hem de saber agafar totes les banderes que ens defineixen. Hem de guanyar suport electoral a les urnes, constantment, sense debats inútils", ha recalcat. "Hem de representar tots els demòcrates que demanen una solució", ha indicat Rovira, que ha insistit en l'axioma d'ampliar la base. "És evident que necessitem ser més per guanyar, i tant", ha resumit."Cal agafar la bandera de la democràcia i dels drets civils", ha apuntat la dirigent republicana, crítica amb la "tebior" de formacions polítiques -inclosos els comuns, a qui anava dirigida aquesta part de la intervenció- amb els efectes de la repressió. Rovira ha denunciat, en aquest sentit, "hipocresia" de partits i organitzacions socials. "Si no defenses els drets humans, ets còmplice", ha indicat la secretària general d'ERC, crítica també amb els qui només defensen el diàleg si es fa amb les condicions de l'Estat.

