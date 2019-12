Un ferit per arma de foc a Barcelona

Una persona ha estat ferida aquest divendres per arma de foc al barri de la Sagrera de Barcelona, al districte de Sant Andreu. Segons informa Betevé, el Servei d'Emergències Mèdiques l'ha atès cap a les 19h a la plaça de Masadas, per una ferida a la cama compatible amb projectil d'arma de foc.L'alerta pel tret l'ha rebut el 112, i els Mossos estan investigant el cas. La persona ferida ha l’ha rebut el 112 i els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets. La víctima ha estat traslladada a un hospital i no perilla la seva vida

