Tres dels CDR acusats de terrorisme surten de la presó de Soto del Real

Tres dels CDR acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional ja han abandonat la presó de Soto del Real. La seva sortida s'ha produit aquest vespre, poc després que el tribunal hagi ordenat la seva llibertat provisional sota fiança.Els tres CDR (Txevi Buigas, Xavier Duch i Eduardo Garzón) portaven empresonats des del 23 de setembre en l'anomenada Operació Judes. Fonts d'Alerta Solidària han confirmat aque el jutge els obliga a pagar una fiança de 5.000 euros per evitar tornar a entrar a la presó.Els tres activistes hauran de comparèixer tots els dilluns al jutjat del seu municipi, se'ls prohibeix sortir de l'Estat i hauran de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial. La Fiscalia va demanar que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar mantenir la presó incondicional.La sala ha decidit estimar parcialment els recursos d'apel·lació de les seves defenses tot i que la Fiscalia ja havia obert la porta al seu alliberament. El canvi de criteri del ministeri públic es produir la setmana passada i des de la Fiscalia es va voler desvincular de cap motivació política. Un cop es faci efectiva l'ordre del jutge, quedaran encara quatre activistes empresonats: Alexis Codina, Germinal Tomàs, Ferran Jolis i Jordi Ros. Tots ells continuen acusats de terrorisme.

