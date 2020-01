Deu previsions polítiques per al 2020

L'any 2019 ha estat l'any del judici i la sentència del procés, un any marcat clarament per la judicialització de la política. El 2020, en aquest sentit, no sembla que hagi de ser gaire diferent perquè també seran notícia diversos judicis i decisions de tribunals que tindran un impacte polític evident. Començarem l'any amb el judici de la cúpula dels Mossos a l'Audiència Nacional, però també hi haurà el judici de la sindicatura de l'1-O i el de la mesa del Parlament de la passada legislatura, que a dia d'avui encara no té data.En aquest any que arrenca Europa tindrà un paper destacat amb l'entrada de Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament Europeu gràcies a la demolidora sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart podran gaudir dels primers permisos penitenciaris a partir de mitjans de gener. Tot plegat, en un any en què també es dirimirà si hi ha eleccions o no al Congrés dels Diputats i si la legislatura catalana té futur o ja ha quedat sentenciada amb la previsible inhabilitació de Quim Torra pel Tribunal Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor