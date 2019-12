Cada català gastarà 55 euros de mitjana en la loteria de Nadal

Cada català gastarà de mitjana uns 55 euros en el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, 2,4 euros menys que l'any passat. Concretament està previst un total de 416 mil milions d'euros davant dels 432 que es van estimar pel 2018 segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae).Els 55 euros de despesa es corresponen a les estimacions de venta que fan des de l'estat a l'hora d'enviar els bitlles a les administracions de loteria, i la dada definitiva de vendes es farà publica a primera hora d'aquest diumenge abans del sorteig.Lleida és la demarcació que compta amb una major previsió de despesa: uns 125 euros per habitant que es deuen a l'efecte de 'La Bruixa d'Or' de Sort, i que suposen una total de 54 milions d'euros en total. Per contra, Girona serà on menys diners es gastaran els catalans, uns 38,80 euros per habitant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor