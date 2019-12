VÍDEO EN DIRECTE Puigdemont i Comín, en la presentació dels Consells Locals per la República

Arreu de Catalunya ja s'han declarat més d'un centenar de Consells Locals per la República i avui divendres, des de les set de la tarda, s'estan presentant al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni.En l'acte, els Consells Locals per la República s'han compromès a signar una carta de compromís, on hi constaran els objectius i els principis de funcionament dels organismes.En el decurs de l'acte es comptarà amb la participació de Carles Puigdemont i Toni Comín, que només unes hores abans han estat acreditats com a eurodiputats , l'endemà de la sentència del TJUE que reconeixia la immunitat d'Oriol Junqueras. També hi intervenen els exconsellers igualment exiliats Clara Ponsatí i Lluís Puig.El Consell per la República, que lidera Puigdemont des de Waterloo, té com a objectiu la internacionalització dels procés català i la defensa jurídica dels dirigents independentistes exiliats.

