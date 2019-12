VÍDEO Comín, als Consells Locals per la República: «A Madrid estan a punt de l'atac de nervis»

Arreu de Catalunya ja s'han declarat més d'un centenar de Consells Locals per la República. Aquest divendres, tots s'han presentat al Teatre Municipal Ateneu de Sant Celoni, un acte que també ha comptat amb les intervencions de diversos polítics des de l'exili.Carles Puigdemont i Toni Comín han estat dues de les veus que hi han intervingut, poques hores després d'haver estat acreditats com a eurodiputats , l'endemà de la sentència del TJUE que reconeixia la immunitat d'Oriol Junqueras.Comín ha declarat que l'estratègia independentista passa per dos fronts: l'internacional i la mobilització de la ciutadania, i ha assegurat que "aquests dies s'han fet passes molt importants en tots dos sentits". "Hi ha gent a Madrid està a punt de patir un atac de nervis", ha afegit.El discurs de Puigdemont, en canvi, ha anat dirigit als organitzadors dels Consells Locals per la República. Segons l'expresident, "la república es construeix en tres eixos: amb una organització de baix cap a dalt, basada en el municipalisme i amb la gent". A banda, Puigdemont ha assenyalat que l'objectiu més important del Consell per la República és "el reconeixement internacional de la pròpia república, l'única eina que pot garantir els drets als catalans".El també eurodiputat ha declarat que 2020 serà "un any molt interessant per desplegar tota la força del Consell per la República Catalana" i ha finalitzat la seva intervenció amb un "visca Catalunya lliure i fins molt aviat".Clara Ponsatí, exconsellera d'educació exiliada a Escòcia, també ha aparegut a les pantalles de l'acte. Tal i com va fer ahir Puigdemont , Ponsatí ha recordat que "la justícia espanyola està desobeint perquè Junqueras és a la presó". "L'estat espanyol s'omple la boca parlant sobre la llei, però quan es juga el partit amb un àrbitre neutral, ignora el xiulet", ha afegit.El Consell per la República, que lidera Puigdemont des de Waterloo, té com a objectiu la internacionalització dels procés català i la defensa jurídica dels dirigents independentistes exiliats.

