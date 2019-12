La comunitat de veïns que ha canviat els estatuts per prohibir un club cannàbic a Barcelona

El portaveu de la comunitat assenyala que els veïns temen les molèsties quotidianes del club, des del soroll fins a les olors[/blcokquote]

Posteriorment va quedar confirmat que les obres tenien l'objectiu d'instal·lar un club cannàbic i ara els veïns esperen el pronunciament de l'Ajuntament. El dubte és si el canvi dels estatuts es considerarà vàlid o no, tenint en compte que les obres havien començat abans. "Nosaltres podem demostrar que vam fer a modificació sense saber que les obres eren per a un club cannàbic", afirma González.



El portaveu explica que, a banda de la por als danys estructurals, els veïns també temen les molèsties que el club els podria comportar de manera quotidiana, des dels sorolls fins a les olors.



Els diners, d'un fons d'inversió



De moment, les obres fa tres setmanes que estan aturades. En la primera informació que van rebre, els veïns van comprovar que als documents de les obres hi figurava com a responsable l'Associació Sagrada Família, que no apareix al registre d'entitats de la Generalitat. Qui si hi apareix és l'associació Sagrada Semilla, amb seu a l'edifici on s'estan fent les obres i presentant-se com a club cannàbic.



Al registre figura com a presidenta de l'associació Debora Sarai Mesa Sequera, que es presenta com a autònoma al seu perfil de Linkedin. El secretari és Sam Joze Sadeghian, fundador del fons d'inversió panameny Lupa Group Investments & Development. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

