Mor una veïna d'Aiguafreda a la C-17 a Osona

Una dona ha mort aquesta tarda a la C-17 en un accident de trànsit, a l'altura de Seva (Osona), al Pinòs. L'única conductora del turisme, una veïna d'Aiguafreda de 38 anys, ha sortit de la via. Les causes encara s'estan investigant. L'avís de l'accident ha estat al voltant de dos quarts 3.Arran de l'accident, fins al lloc dels fets s'han desplaçat Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers i l'helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En aquests moments, encara s'està retirant el vehicle accidentat i hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i 4 quilòmetres de congestió.Aquest és un punt negre de la C-17. Sobretot quan plou, registra una taxa elevada d'accidents. En l'acumulat de l'any, hi hagut un total de 170 víctimes mortals a tot el territori català.

