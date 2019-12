El Nadal també pot ser solidari a Barcelona

Aquest dimecres el José sortirà de casa seva per anar al dinar de Nadal. Està convidat a l'àpat que organitza la Fundació Arrels a Barcelona, on cada any s'hi troben usuaris de l'associació i també treballadors. Després de viure durant anys al carrer, el José comparteix ara un pis amb set usuaris més. "Ja és tradició compartir les festes amb gent que vam estar anys al carrer i els treballadors d'Arrels", explica.Per al José, el dinar de Nadal és una manera de "conviure amb la gent que es preocupa per nosaltres". "Jo el visc com un moment de felicitat. Pensa que nosaltres no tenim família o no la veiem", insisteix.Qui encara viu al carrer és l'Eugenio, que anirà a un dels altres dinars de Nadal solidaris que es fan a Barcelona. En concret, l'organitzat per la comunitat de Sant'Egidio a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor i en altres vuit llocs de la ciutat. Hi estan convidades persones sense sostre, famílies vulnerables i gent gran. L'assistència prevista és de 1.300 persones.Tot i la gran quantitat de comensals, l'Eugenio assegura que cada any l'ambient és molt "familiar". "No exagero", assegura. Fa deu anys que hi va i enguany repetirà. "Per un dia, et sents com si estiguessis amb la família, jo m'he arribat a sentir com a casa. És un dia que espero tot l'any", relata.Arrels i Sant'Egidio no són els únics que celebren àpats de Nadal solidaris. Una desena dels 25 menjadors que ofereixen el servei d'Àpats en Companyia -municipal i adreçat a persones vulnerables- obren els 365 dies de l'any i, per tant, també els dies festius de Nadal. Durant les festes tenen una ocupació mitjana de 45 places.A més, al menjador social Navas, a la Meridiana, el dia 24 s’organitza un sopar al qual s'incorporen quinze persones del barri que viuen soleu i estan vinculades als Serveis Socials. Al Centre de Primera Acollida que hi ha a Horta, els dies festius es convida a dinars i sopars la gent sola que està vinculada al centre de dia d’atenció a persones sense llar.Un altre col·lectiu que celebra el seu dinar de Nadal a Barcelona és la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), que el va fer el 16 de desembre al seu local.La Delia és membre de la PAH i argumenta que iniciatives com aquestes són fonamentals per enfortir els llaços de solidaritat dins la plataforma. "La solidaritat és la base del dia a dia de la PAH", valora.Enguany la plataforma va voler fomentar la interculturalitat i cada persona que va anar al dinar va cuinar un plat típic del seu país d'origen. El Nadal, doncs, com a excusa per a un coneixement mutu.L'Ajuntament de Barcelona organitza enguany la cinquena edició de la Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària , instal·lada a la plaça Catalunya des del 20 de desembre i fins al dia 31.La fira vol mostrar com és possible comprar i consumir de manera sostenible i solidària durant tot l’any i a tots els districtes de la ciutat.L’objectiu és reflexionar sobre les decisions que, com a consumidores, podem prendre per participar d’una economia que ha de fer una transició ecològica i energètica abans del 2030 i en aquest espai es podran conèixer una seixantena de projectes.

