⚠️ ÚLTIMA HORA ⚠️ #ARXIU #MONT_ROIG #1O



👉 El Ministeri Fiscal acusava a dos veïns de Mont-roig pels fets de l’#1O per uns delictes d’atemptats i lesions i demanava, per un d’ells, la pena de 1 any i 6 mesos de presó i per l’altra 1 any de presó. pic.twitter.com/MI1JDHS557 — AdvocatsVoluntaris1O (@AdvocatsReus1O) December 20, 2019

La causa contra dos veïns de Mont-roig del Camp (Baix Camp) pels fets de l'1 d'octubre de 2017 ha quedat arxivada. L'Audiència de Tarragona ha estimat aquest divendres al matí el recurs d'apel·lació que havia presentat l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1-O i ha tancat el procediment judicial.El ministeri fiscal va acusar els dos homes d'un presumpte delicte d'atemptats i lesions i demanava per a ells una pena d'un any de presó. Tanmateix, ara, el jutjat ha considerat que estirar una porra a un policia no és cap delicte, ni tan sols una conducta de resistència o desobediència greu. Per això, la causa ha quedat arxivada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor