Tajani: «Les amenaces dels extremistes catalans no em fan por»

Rispetto le sentenze dei Tribunali, ma quella di ieri sugli indipendentisti catalani, p. 69-70, ricorda che il PE non aveva potere per modificare l'elenco degli eletti notificato dalla #Spagna. Farlo sarebbe stato illecito. Le minacce degli estremisti catalani non mi spaventano. pic.twitter.com/0Fssebhp9r — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) December 20, 2019

Antonio Tajani treu pit. L'expresident del Parlament Europeu, durament criticat en les darreres hores, després de fer-se pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, pel seu veto a permetre que Carles Puigdemont i Toni Comín prenguessin l'acte d'eurodiputat després de les darreres eleccions europees, es defensa aferrant-se a dos punts de la pròpia sentència del TJUE. A la vegada que n'ignora el següent.En una piulada a Twitter, Tajani cita els punts 69 i 70 de la sentència, i assenyala que aquests recorden "que el Parlament Europeu no tenia poder per modificar" la llista dels diputats electes "notificada per Espanya" després dels comicis europeus del mes de maig, on no hi eren ni Puigdemont ni Junqueras, i que "fer-ho hauria estat il·lícit". "Les amenaces dels extremistes catalans no em fan por", conclou Tajani.L'expresident de l'Eurocambra, no obstant, omet el punt immediatament posterior de la sentència. El 71, que afegeix que, no obstant això, la condició d'eurodiputat -i l'a immunitat que comporta- s'adquireix "pel fet i des del moment de la proclamació oficial dels resultats electorals pels estats membres".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor