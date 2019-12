El Parlament britànic aprova de forma definitiva la llei del Brexit

Compte enrere perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea (UE). El Parlament britànic ha aprovat definitivament aquest divendres el projecte de llei del Brexit per una àmplia majoria (358 vots a favor d'un total de 592). Segons estableix el document, el Regne Unit deixarà de formar part de la UE el pròxim 31 de gener.La notícia arriba poc després que el primer ministre britànic, Boris Johnson, s'imposés per majoria absoluta a les últimes eleccions celebrades el passat 12 de desembre . Just després de la seva victòria, Johnson va dir que el seu govern havia conseguir "un nou i poderós mandat per fer complir el Brexit".

