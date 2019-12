L'independentisme i els comuns aproven els pressupostos de Tarragona

Tarragona ja té pressupostos per al 2020. Després de setmanes de negociacions, l'equip de govern, format per ERC i En Comú Podem, ha portat al plenari d'aquest divendres la proposta de comptes municipals. Tal com s'esperava, la CUP i Junts per Tarragona —partits que ja havien investit Pau Ricomà (ERC) com a alcalde el passat més de juny — hi han votat a favor i han sumat així els suports necessaris per guanyar la votació.Els socialistes hi han votat en contra i han assegurat que es tracta d'uns comptes heretats de l'anterior govern de Josep Fèlix Ballesteros. Ciutadans, per la seva banda, s'ha acabat decantant pel "no". La formació de Ruben Viñuales ha criticat el procés de negociació de l'executiu amb l'oposició i ha lamentat que no s'hagin inclòs algunes de les seves propostes com el Pla de Xoc de Barris. Per últim, el Partit Popular també hi ha votat negativament, tal com havia anunciat des de l'inici de les negociacions.Tot i el vot positiu de la CUP als comptes, la consellera Laia Estrada ha insistit que es tracta d'un "sí crític" i ha reconegut que no han aprovat els pressupostos que haguessin desitjat. La formació anticapitalista apostava, diuen, per un "canvi radical i no per canvis quirúrgics" com els que consideren que l'equip de Ricomà farà a la ciutat. En aquest sentit, ha lamentat que no hi hagi més partides destinades a la participació ciutadana o a combatre la corrupció.A més, el seu "sí" va lligat a condicions. Per controlar la implementació dels pressupostos, la CUP ha demanat reunir-se amb l'executiu tarragoní cada dos mesos per valorar com s'està duent a terme el procés. A més, s'hi aniran afegint compromisos mitjançant modificatius de crèdit del pressupost.La formació de Dídac Nadal va ser la primera a anunciar el seu suport als pressupostos i no ha dubtat a donar el seu vot favorable. Segons han explicat al plenari, el grup aposta per un model de canvi i per "no bloquejar la ciutat", per la qual cosa, com ja van fer en la investidura, han donat suport a Ricomà. Tanmateix, han reconegut que els hagués agradat que els comptes incorporessin més inversió en els barris, en participació ciutadana, en lluita contra la violència masclista i en equipaments.L'equip de govern ha celebrat poder tirar endavant "els pressupostos del canvi" i han explicat que van enfocats a construir una ciutat "cuidadora, feminista, accessible i més al costat de la gent". "Es tracta d'un pressupost d'esquerres amb una mirada llarga que aposta per l'educació, el medi ambient, la cultura i l'habitatge social", han assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor