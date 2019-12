Dimiteix el director del Teatre-Auditori de Sant Cugat

El director del Teatre-Auditori, Pep Tugues, ha estat en el punt de mira les últimes setmanes després de fer-se públiques denúncies contra la seva persona per presumptes irregularitats en la contractació i assetjaments laborals. El govern de Sant Cugat ha anunciat, aquest divendres al matí en una trobada amb periodistes, que ell mateix ha presentat la seva dimissió del càrrec.L'actual govern local ha explicat que des del 23 de juliol i fins al 17 de desembre han posat al dia contractes irregulars o caducats per un valor de 3,2 milions d'euros en el conjunt de la ciutat. D'aquests contractes, hi hauria un part que correspon al Teatre-Auditori en els conceptes de neteja, del personal de sala o del festival del música, Petits Camaleons.Pep Tugues feia 14 anys que estava al capdavant de la direcció de l'equipament cultural de la ciutat vallesana i segons l'alcaldessa, Mireia Ingla, els motius de la dimissió de Tugues responen a la voluntat del "govern del canvi" de canviar el model i la gestió del Teatre-Auditori i també d'altres organismes públics com Promusa, ha explicat Ingla.En aquest sentit, el nou govern vol estudiar les diferents maneres de gestió del Teatre-Auditori "mantenint la reputació de l'equipament cultural". Així doncs, s'està treballant en la publicació del concurs públic d'on sortirà la nova direcció. Ingla, ha explicat que a més, es liquidarà l'actual Organisme Autònom Municipal i es crearà una empresa pública per gestionar el Teatre-Auditori. Les biblioteques, fins ara gestionades pel mateix organisme, tornaran a ser gestionades per l'Ajuntament.En aquest sentit, valoren l'opció d'incloure a la programació, activitats d'entitats locals. Ingla també ha avançat que durant el període seran les actuals persones al capdavant del Teatre els que es faran càrrec de la direcció fins que el pròxim estiu o setembre hi hagi la nova direcció.

