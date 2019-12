Així són els nous pressupostos de l'Ajuntament de Tarragona

ERC, En Comú Podem, Junts per Tarragona i la CUP han aprovat aquest divendres els pressupostos municipals de Tarragona per al 2020. Tal com ha explicat l'equip de govern, es tracta dels "pressupostos del canvi" que volen posar fi als 12 anys de regnat socialista de Josep Fèlix Ballesteros a la ciutat.En total el pressupost és de 177 milions d'euros, un 1,08% més que el de l'any anterior. En concret, aquest increment es destina principalment als àmbits de la cultura, l'educació, el patrimoni, l'habitatge social, l'esport, la promoció comercial, l'ocupació, els serveis socials i les polítiques d'igualtat.Un dels majors conflictes amb què es troba el govern de la ciutat és la conservació del patrimoni. Per això, l'Ajuntament hi destinarà 2,4 milions d'euros. En aquest sentit, augmenten els fons destinats al manteniment de monuments, que passa dels 15.000 euros anuals als 100.000. Amb aquests diners es preveu intervenir a l'amfiteatre, al Camp de Mart, al Metropol, al Pretori, a les muralles i a Tabacalaera.El nou govern municipal també ha decidit centrar recursos en el medi ambient. En aquest àmbit, el pressupost ha augmentat un 20%. Entre les mesures, hi destaca la inversió de 200.000 euros per elaborar un estudi sobre la qualitat de l'aire al territori i l'increment de la col·laboració amb entitats ambientals.També està previst un increment de 450.000 € a la partida de Parcs i Jardins, per fer front als jardins de l'Anella Mediterrània i millorar el manteniment del Parc del Francolí.Un dels increments més destacats és el del 90,4% en polítiques d'igualtat i el pressupost que es destinarà en la creació de dues àrees noves: la de Ciutadania i Inclusió i la de Capacitats Diverses. En concret, es destinaran 75.300 a polítiques feministes i LGTBI+ i 61.000 més a projectes d'igualtat. A més, aquesta partida aposta per la millora de condicions de la gent amb discapacitat de la ciutat.El pressupost de l'àrea d'Ensenyament creixerà un 22,4%. En destaquen inversions de millora de les escoles, 300.000€, que se sumen als 400.000€ que ja disposa l'Ajuntament. En aquest àmbit es destinaran 35.000 euros a beques menjador, 2 milions al manteniment dels centres i s'equipararan les treballadores de les llars d'infants municipals.Pel que fa a la partida destinada a la Cultura, s'apuja un 22,2% amb inversions com l'impuls del Festival Dixie de Tarragona i l'augment de la col·laboració amb les entitats culturals de la ciutat, que creix un 150%. El pressupost destinat a les festes també augmenta un 9,5%.La que també augmenta és la partida destinada a la seguretat ciutadana i la protecció civil, per tal de reforçar efectius i implementar un pla de comunicació. En total, s'hi destinaran 17,7 milions d'euros.

