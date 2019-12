Denuncien Cabify i Uber a Inspecció de Treball arreu de l'Estat per pràctiques laborals «abusives i fraudulentes»

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en col·laboració amb diferents forces sindicals i l'organització Taxi Project, han presentat aquest divendres denúncies davant les diferents delegacions provincials d'Inspecció de Treball en tots els territoris de l'Estat on actualment operen Cabify i/o Uber, per denunciar "pràctiques laborals abusives i fraudulentes de la multinacional".La denúncia, confeccionada pel Col·lectiu Ronda, posa l'accent en les 60 hores setmanals que s'exigeix als conductors d'aquestes plataformes (20 més de les legalment permeses), però també apunta a la manca de prevenció de riscos laborals i una possible vulneració de la Llei de protecció de dades, tant dels conductors com dels usuaris de les dues plataformes.El document s'ha presentat de forma coordinada també en demarcacions espanyoles de Madrid, Andalusia, Galícia, el País Basc o el País Valencià, contra Cabify o Uber en funció de si operen o no en aquests territoris. A Barcelona, d'on Uber va marxar a principis d'any, la denúncia s'ha realitzat només contra Cabify.El text confeccionat per Col·lectiu Ronda apunta als "quatre incompliments primordials" de la plataforma multinacional, en paraules de l'advocat d'aquesta entitat, Nacho Parra. El principal, referit a l'obligatorietat de treballar 20 hores setmanals afegides a les 40 hores de jornada setmanal ordinària, en què segons Parra, Cabify i les empreses que operen sota el seu paraigua obliguen els conductors de vehicles amb llicències VTC a romandre a disponibilitat de l'empresa per atendre els possibles requeriments i serveis (i reben una compensació irrisòria per fer-ho).Però la denúncia també inclou les "il·legalitats" de la manca de normativa interna de prevenció de riscos laborals, els "incompliments" en matèria de protecció de dades (consideren que la plataforma no protegeix la privacitat de les dades de conductors i usuaris ) i finalment de la pròpia "configuració de l'entitat principal que gestiona l'aplicació de Cabify".L'advocat confia que la denúncia prosperi (almenys cal esperar entre dos o tres mesos pel seu tràmit, ha dit), i que "estimi totes les pretensions" que inclou, tot posant "alguna mena de barrera a les flagrants il·legalitats a les quals estan incorrent de manera sistemàtica, Cabify i totes aquelles empreses que gestionen VTC i que fan servir l'aplicació, amb què sovint tenen relacions molt més enllà de la simple subcontractació" (formen part del mateix grup).Finalment, per Parra, es tracta també de "mirar de trencar el relat" d'aquestes plataformes segons el qual "es dediquen al tractament o compra venda de dades, quan en realitat estan fent una activitat principal, en el cas de Cabify, de transport, subcontractant la pròpia activitat, amb les conseqüències que això pot tenir respecte a responsabilitats respecte salaris o les impositives".Des de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que ha impulsat l'acció coordinada amb altres sindicats, Núria Soto valorava aquest matí que tot plegat busca "protegir l'Estat el Benestar que es "posa en perill" amb aquests tipus de plataforma" i també "els drets dels treballadors". Soto ha apuntat que molts d'aquests conductors "tenen por" de denunciar les condicions en què treballen, i els ha animat a "fer-ho", com han fet "els riders" (repartidors a domicili) d'altres plataformes. "Que defensin els seus drets perquè encara que pensin que no els tenen, els tenen".Al seu torn, l'ex portaveu d'Élite Taxi i actual responsable de la plataforma Taxi Project, Tito Vilanova, ha donat suport a aquesta acció de denúncia i ha fet costat als sindicats a la Inspecció de Treball. Des d'allà, Álvarez ha recordat que la seva entitat va elaborar informes on s'estableixen "indicis" que empreses com Uber o Cabify haurien comès "delictes" en relació a la política de tractament de dades. Uns informes que, segons ha subratllat, estan en mans de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola.

