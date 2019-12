El PSOE i ERC malden per mantenir viva la negociació

Que la negociació entre socialistes i republicans estigui en un parèntesi a l'espera d'un gest de l'Advocacia de l'Estat no vol dir que les converses hagin saltat pels aires. Al contrari. Les dues parts busquen la fórmula final per superar la tempesta judicial que ha impactat en la interlocució per a la investidura. El revés del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) al Tribunal Suprem, tot i ser indigest per a l'Estat, pot ser per als socialistes un paraigües per fer un moviment emparat en l'argument que les sentències s'han de complir. I, per als republicans, el detonant d'un gest que, en funció de la magnitud i juntament amb la mesa de negociació entre governs per abordar políticament el conflicte, podria desencallar la investidura de Pedro Sánchez.Hores després del veredicte del tribunal europeu que reconeix que els drets d'Oriol Junqueras van ser vulnerats pel Suprem, els uns i els altres no donen per descarrilada la interlocució. El PSOE segueix necessitant l'abstenció d'ERC; i ERC una mesa de negociació que evidenciï els fruits de la seva aposta pretesament pragmàtica i dialogant , la via que serà avalada en el congrés d'aquest dissabte. Per ara, però, el govern espanyol no ha avançat en quin sentit es pronunciarà l'Advocacia, però la portaveu de l'executiu, Isabel Celáa ha repetit aquest divendres, com va dir la vicepresidenta Carmen Calvo, que les al·legacions serviran per "ajudar" el Suprem a aplicar la sentència. ERC es manté a l'expectativa.Celáa ha anat amb peus de plom a la roda de premsa posterior al consell de ministres, que els socialistes voldrien que fos l'última abans de la investidura. Ha ratificat que "no hi ha pla B" i que, per moltes turbulències que calgui superar, el PSOE manté que vol governar de la mà de Podem i seguir explorant l'entesa amb ERC. "Les negociacions no es veuran obstaculitzades per la sentència del TJUE", ha assegurat la dirigent en el que ha estat una afirmació a cavall d'un prec. I ha afegit: "En la trobada política, no s'entreveuen obstacles".S'ha agafat, de fet, a les paraules de Junqueras en una entrevista a Catalunya Ràdio en què considerava que la negociació amb el PSOE "no s'ha d'aturar" . Val a dir que el líder republicà que feia aquestes declaracions abans de conèixer la decisió de la direcció del partit de congelar les converses a l'espera que el PSOE i l'Advocacia de l'Estat aclareixin què pensen fer. Fonts d'ERC expliquen que Junqueras avala el moviment de la direcció i que el que pretén transmetre és que "no vol condicionar la negociació a la seva sortida de la presó".El que també deixar clar Junqueras és que no espera que el Suprem el deixi en llibertat -el tribunal ha de triar entre deixar-lo en llibertat o jugar-se-la al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)-, però sí que considera que l'esmena europea és un pas més en la consecució del dret a l'autodeterminació. "Ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar quan hi hagi majories clares i repetides en el temps", precisa. L'estratègia que aprovaran aquest dissabte els republicans pivota, de fet, en "forçar" el referèndum sobre la independència per la via de sumar suports i, en paral·lel, mantenir el diàleg amb l'Estat.El PSOE ha deixat entreveure que les converses amb els republicans segueixen en el terreny de la discreció malgrat que, de portes enfora, ERC hagi anunciat que s'han interromput. És en aquest parèntesi que pretenen culminar un conclave que es preveu tranquil però no exempt d'inquietud per les conseqüències que facilitar una investidura de Sánchez podria tenir sobre unes eleccions catalanes que es poden precipitar en qüestió de mesos. Amb Carles Puigdemont guanyant ja visibilitat a Europa i Quim Torra inhabilitat, creuen que la legislatura s'escurça.En tot cas, des d'ERC insisteixen que la pilota està a la teulada del PSOE. Volen saber què pensa Pedro Sánchez i fins a quin punt farà explícit o no un compromís per activar la desjudicialització del conflicte. Els cinc dies habilitats pel Suprem per pronunciar-se ja estan en marxa. Ja n'ha passat un. De la celeritat de l'Advocacia en dependrà també el possible calendari d'una eventual investidura. Celáa ha assegurat que mantenen l'objectiu de proclamar Sánchez abans de finals d'any, però ERC dona quasi per descartat que del 27 al 31 de desembre es pugui produir un ple. En tot cas, el PSOE haurà d'esperar que siguin els reis qui els porti una investidura.

