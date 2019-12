​Quim Masferrer converteix el pregó de la Fira del Gall en un homenatge als veïns de Vilafranca

Màxima expectació a les portes del Vinseum de Vilafranca del Penedès per aconseguir una bona localitat a l’auditori. Les entrades per assistir al pregó de la 355a edició de la Fira del Gall havien quedat exhaurides minuts després d’obrir el punt de recollida. A les 20.00 una sala ben plena esperava impacient l’arribada del pregoner d’enguany, l’actor, guionista i director d’espectacles, Quim Masferrer.La regidora Promoció i Turisme de Vilafranca del Penedès, Dolors Rius, va donar la benvinguda als assistents destacant la qualitat, la proximitat, i la tradició d’aquesta fira, capaç de generar noves experiències durant 355 edicions. Rius va revelar que el secret de la continuïtat de la fira “prové dels tres pilars que la conformen i que mariden a la perfecció: el Gall del Penedès amb IGP, els vins d’alta qualitat i la gastronomia, que convida a compartir amb amics i familiars una experiència única.” En aquest sentit, la regidora va agrair l’esforç de restauradors, criadors i cellers per fer-ho possible.Enguany, la fira oferirà novament l’exposició i venda d’aviram, els tastos i maridatges del celler i la restauració amb plats elaborats amb gall. L’edició 355, però, aposta encara més per assegurar la continuïtat de cuinar i promocionar el seu producte autòcton incorporant dues novetats destacades: l’Aula de cuina, sis classes obertes per aprendre a cuinar el gall en diferents estils, i el 1r concurs al Millor plat cuinat amb Gall del Penedès.Abans de donar pas al pregoner de la Fira del Gall 2019, la regidora va remarcar que “la Fira del Gall treballa per assolir els objectius de qualitat i sostenibilitat que, de fet, ja professa des del seu origen amb el Gall del Penedès, producte de km 0, i els vins autòctons de la DO Penedès”.Davant d’un auditori atent i expectant, Quim Masferrer va iniciar la seva intervenció expressant la seva il·lusió per haver estat proclamat pregoner de la Fira del Gall. Natural de Sant Feliu de Buixalleu, Masferrer va rememorar records d’infantesa compartint anècdotes en les quals el gall era molt present. De fet, assegura que, encara avui dia, el seu plat preferit és el gall amb bolets que prepara la seva mare.Masferrer, que assegura que li encanta conèixer les persones i aprendre d’elles, va cedir el protagonisme als assistents per descobrir les interioritats de la Fira del Gall. Tot seguit, va baixar de l’escenari i el pregó va adquirir el to familiar, distès i pròxim que desprenen dels seus exitosos espectacles. “Ells no ho sabien, però us presento els tres pregoners de la Fira del Gall”, va anunciar Masferrer convidant tres vilafranquins a pujar a l’escenari.En un ambient divertit, els riures i aplaudiments omplien l’auditori del Vinseum. Els records, les experiències i els lligams al Penedès van ser el fil conductor d’un pregó memorable convertit en homenatge als assistents de l’acte, però també al conjunt de penedesencs i el seu producte de qualitat i proximitat. “La Fira del Gall està en tots els teixits. La forma la gent i, si continua tants anys, és perquè us l’estimeu molt, va assegurar Masferrer. “Que m’hàgiu fet pregoner, m’emociona profundament,” va afegir.L’acte inaugural de la Fira del Gall també va comptar amb l’alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, que va concloure el pregó. En un to distès i natural, l’alcalde va lloar el Gall del Penedès amb IGP i l’alta qualitat dels productes del territori penedesenc explicant algunes curiositats sobre les races de gallines penedesenques. A més, va remarcar el seu consum i valor més enllà de la comarca, animant el públic a gaudir de la fira, de les seves mostres, tastos i activitats organitzades.La Fira del Gall és un escenari emblemàtic per a la promoció del Gall del Penedès. Gastronomia, vins de la comarca i un centenar d’activitats donaran pas a la seva 355a edició aquest cap de setmana al Parc de Sant Julià de Vilafranca del Penedès

