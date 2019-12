La CCMA no es rendeix i continuarà insistint per ser reconeguda com a sòcia a Europa

La presidenta accidental de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, considera que els arguments de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) per tancar la porta a TV3 i Catalunya Ràdio -analitzats amb detall en aquest altre article de NacióDigital- són "febles". Així s'ha expressat aquest divendres en l'última sessió de control del 2019 al Parlament, on també ha assegurat que aquest revés no farà desistir a la Corpo en el seu anhel de formar part de l'aliança de mitjans públics més gran del món.



Llorach ha obert la porta a explorar la via de la FORTA, la federació que uneix les televisions autonòmiques de l'Estat -de la qual n'és actualment presidenta. Ara bé, aquest camí no és senzill: hauria de sumar esforços amb cadenes de la resta de la península, dirigides per partits unionistes, els quals, difícilment, estarien disposats a facilitar que els mitjans públics catalans tinguessin veu i vot a Europa.

L'assemblea de la UER va tancar la porta a la CCMA aquest estiu en considerar-la una cadena "regional" d'Espanya i amb insuficient "caràcter i importància nacional". L'altra argument, que la institució europea considera definitiu, és que Catalunya no és un país membres ni de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) ni del Consell d'Europa.Gal·les o Flandes, per exemple, tampoc són països que formin part ni de l'ITU ni del Consell d'Europa i, en canvi, la televisió gal·lesa S4C o l'RTFB belga sí que són membres de la UER. També ho són la corporació regional ARD d'Alemanya o la societat suïssa de ràdios i televisions SRG SSR, on s'inclouen quatre cadenes de caràcter regional.Totes aquestes corporacions i cadenes reuneixen punts comuns amb la CCMA o bé, en particular, amb TV3. I, de fet, l'equip de Llorach va acreditar-ho en la seva petició d'ingrés. La televisió pública catalana és líder a Catalunya i el català és una llengua que també es parla a les Illes Balears, el País Valencià i l'Aragó. Per això mateix, la Corpo defensa que TV3 i Catalunya Ràdio tenen una importància "lingüística, cultural i institucional" suficient com per a formar part de l'organització. La UER, però, no ho ha considerat així.Calia una interpretació flexible dels estatuts, però no hi va haver voluntat política entre els socis -tampoc va batallar-se des de l'equip de Llorach-. Els arguments dels membres s'han emmotllat interessadament més d'una vegada, com amb l'ingrés de la SER, empresa privada espanyola, en un club pensat per a empreses públiques. Si les vies d'accés ja són, de per si, prou enrevessades, sense aliats polítics entre aquells que ocupen una cadira a l'assemblea, el procés pot ser etern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor