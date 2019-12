La Moncloa reconeix que «no hi ha pla B» per formar govern més enllà d'un pacte amb ERC

La formació d'un govern a Espanya passa perquè el PSOE tanqui un pacte amb ERC. Així hi ha indicat Isabel Celaá, portaveu del govern espanyol en funcions, després de la celebració del Consell de Ministres. "No hi ha pla B", ha admès Celaá, després de ser preguntada si els socialistes es plantejaven nous pactes amb altres formacions com el PP i Cs.De fet, la portaveu del govern espanyol ha manifestat que ni populars ni ciutadans tenen intenció de fer president a Pedro Sánchez. "És una via inexistent", ha dit Celaá, després que el líder socialista es reunís amb Casado i Arrimadas per acostar posicions el passat dilluns.Malgrat descartar aquesta possibilitat, els socialistes han recordat que "Espanya necessita un govern com més aviat millor", quelcom que es podria aconseguir gràcies a les abstencions de PP i Cs. "Si aquests partits volen un govern sense independentistes, que s'abstinguin i reconeguin els resultats", ha declarat Celaá.En la compareixença posterior al Consell de Ministres, la també ministra d'Educació ha evitat valorar la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE), una condició que ERC considera imprescindible per seguir negociant amb els socialistes . Per a la portaveu de l'executiu, la decisió del tribunal "ha de ser analitzada dins l'àmbit de la justícia". "Espanya és un país que se sustenta sobre la separació de poders; política i justícia han d'anar separades", ha afegit.En la mateixa línia s'ha expressat Celaá a l'hora de valorar la situació de Puigdemont i Comín, que aquest mateix divendres s'han presentat al Parlament Europeu per recollir la seva acreditació d'eurodiputat . "L'advocacia de l'estat està estudiant detingudament la sentència del TJUE", ha comentat, tot i que ha afegit un matís: "Puigdemont encara té comptes pendents pels què haurà de respondre a Espanya".

