L'Ajuntament de Barcelona sanciona Idealista amb 90.000 euros per discriminació racista

Per primera vegada l'Ajuntament de Barcelona ha emès una sanció per discriminació en l'accés a l'habitatge. El consistori ha multat amb 90.001 euros el portal immobiliari Idealista i la immobiliària The New House Barcelona per l'anunci d'un pis de lloguer només per a persones amb nacionalitat espanyola.L'Ajuntament va ser coneixedor dels fets a través d'una denúncia a l'Oficina per la No Discriminació.Ara el consistori argumenta la sanció pel fet que la Constitució espanyola estableix que ningú ha de ser discriminat per accedir a un habitatge. A més, una prohibició d'aquestes característiques queda prohibida per la normativa europea vigent.La sanció s'emmarca en les línies estratègiques municipals de disciplina d'habitatge, a través de les quals l'Ajuntament ja ha sancionat propietaris per tenir permanentment buits els seus pisos, per assetjament immobiliari o per ús fraudulent de pisos de protecció oficial.En total, el consistori manté en marxa 134 expedients sancionadors englobant totes aquestes matèries i ja ha iniciat diligències prèvies en 155 casos més.Pel que fa a les denúncies que arriben a l'Oficina per la No Discriminació, l'Ajuntament ha atès fins a l'agost 145 casos, el 40% dels quals són per racisme o xenofòbia.

