VÍDEO Els Mossos desnonen una família amb un menor a Barcelona

Després de 4h mossos aconsegueixen desnonar el Juan i la seva família. El cost: Macrodispositiu policial, persones ferides, dues portes trencades i una familia desnonada 2 setmanes abans de rebre el pis nou.



El moviment està cada cop més fort i determinat!#TsunamiXLHabitatge pic.twitter.com/q9eAb2Okjc — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

ALERTA! Càrregues policials contra la gent que es concentrava pacíficament davant la llar de Livia i Juan.



CC/ @centre_IRIDIA #LiviaYJuanSeQuedan pic.twitter.com/j2nf3tpQdF — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) December 20, 2019

El Juan, la Livia i els seus dos fills tenen un pis d'Ajuntament i hi entraran en 15 dies. En vam informar Generalitat i jutjats.



És incomprensible i intolerable aquest desplegament policial. Hem trucat a Interior perquè aturi immediatament la intervencióhttps://t.co/9T7S26wFB8 — Ada Colau (@AdaColau) December 20, 2019

Els Mossos d'Esquadra han forçat finalment el desnonament del Juan, la Livia i els seus tres fills al barri de Gràcia de Barcelona. Era el tercer intent de desallotjament d'aquests llogaters i la policia ha esbotzat la porta del seu immoble.Abans, els Mossos d'Esquadra han carregat contra les desenes d'activistes que aquest divendres al matí intenten aturar el desnonament.Des de dos quarts de vuit del matí les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat l'accés a l'immoble. Una cinquantena de persones han passat la nit a l'interior de l'edifici per impedir l'execució del desallotjament i un centenar s'han concentrat a les portes del bloc. Davant a resistència veïnal, els antiavalots han entrat per la finestra i han detingut un dels activistes que era dins l'edifici.El Juan i la Lívia són una parella que viu des de fa dotze anys en un pis de lloguer a la travessera de Gràcia de Barcelona. Fa un any, la propietària, Esther Argerich, els va anunciar que per seguir-hi vivint haurien de pagar 1.300 euros de lloguer mensual, en comptes dels 1.000 euros que havien pagat fins aleshores. La seva resposta va ser negar-se a pagar l'augment i des de l'octubre van iniciar una vaga total Argerich ha volgut tirar endavant l'ordre de desnonament tot i que la família rebrà les claus d'un pis de lloguer de l'Ajuntament el 15 de gener.El 10 de gener els jutjats van haver d'ajornar una ordre de desnonament a causa de la resistència veïnal. El Sindicat de Llogaters i l'Oficina d'Habitatge Popular de gràcia van denunciar coordinació entre els Mossos i Argerich , assegurant que van actuar a esquenes de la comitiva judicial.En paral·lel al procés de desnonament, Argerich ha demandat el Juan i la Livia , a més del portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, i el membre de l'Oficina d'Habitatge Popular de Gràcia, Pablo Ruiz.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sortit al pas de l'actuació policial, que ha qualificat d'"incomprensible i intolerable".A través del seu compte de Twitter, l'alcaldessa ha assegurat que ha demanat al departament d'Interior aturar l'actuació dels Mossos d'Esquadra.

